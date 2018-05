Meteo Trieste: le previsioni per giovedì 31 maggio 2018

giovedì 31 maggio - Al mattino tempo in genere più stabile con cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio sarà invece probabile qualche rovescio o temporale sui monti e possibile, isolato, in pianura; sulla costa soffierà vento dal mare moderato e prevarrà il bel tempo con cielo in genere poco nuvoloso

venerdì 1 giugno- Sui monti tempo più stabile al mattino con cielo poco nuvoloso mentre dal pomeriggio saranno probabili locali rovesci e qualche temporale. Su pianura e costa prevalenza di bel tempo ma sarà possibile qualche rovescio o isolato temporale più probabile eventualmente di pomeriggio in pianura e di notte sulla costa.

sabato 2 giugno - Prevalenza di bel tempo al mattino mentre, nel pomeriggio, sui monti saranno probabili locali rovesci e qualche temporale, possibili anche su qualche zona di pianura. Sulla costa prevalenza di sereno con vento da sud-ovest moderato nel pomeriggio.