sabato 31 marzo - Nella notte e fino alle ore centrali della giornata piogge abbondanti, intense sulla zona montana, specie sulle Prealpi Giulie e zone orientali della Carnia, con possibili temporali. Nevicate abbondanti inizialmente oltre i 1700 m circa, in calo fino a 1500 m circa. Sulla costa piogge moderate con vento da sud sostenuto, in rotazione poi da sud-ovest. Dal pomeriggio attenuazione delle precipitazioni, che saranno in genere moderate e vento da sud-ovest in attenuazione. Possibili mareggiate e acqua alta sulle coste esposte.

domenica 1 aprile - Sulla regione condizioni di variabilità: al mattino nuvoloso, poi probabili schiarite, ma nel pomeriggio saranno possibili dei rovesci temporaleschi.

lunedì 2 aprile - Cielo da poco nuvoloso a variabile. Sulla costa in giornata sarà probabile vento fresco da sud-ovest. Zero termico intorno a 1600 m circa