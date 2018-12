Arriva il bel tempo: le previsioni per martedì 4 dicembre 2018

martedì 4 dicembre - Prevalenza di bel tempo con cielo in genere poco nuvoloso e temperature diurne miti per il periodo. Di notte e al mattino su pianura e costa saranno possibili nebbie o nubi basse che in giornata si dissolveranno. Sulle Alpi, in giornata avremo qualche annuvolamento e lo zero termico tenderà a scendere dagli oltre 2000 m del mattino ai 1500 m della sera. Inversioni termiche di notte e al mattino nelle valli.

mercoledì 5 dicembre - Cielo in prevalenza nuvoloso; al mattino possibile ancora qualche schiarita sulle Alpi, mentre dal pomeriggio il cielo dovrebbe essere in genere coperto. Al mattino sulla costa soffierà Bora moderata. Zero termico ben più basso di martedì e attorno ai 1200 m.

giovedì 6 dicembre - Al mattino cielo coperto con la possibilità di qualche debole pioggia su pianura e costa, nel pomeriggio miglioramento a partire dalle Alpi. Dalla sera probabilmente sereno, ma con possibili nebbie in pianura e abbassamento della temperatura che sarà più bassa rispetto al mattino.