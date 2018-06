Meteo Trieste: le previsioni per lunedì 4 giugno

Lunedì una depressione sul Golfo di Genova convoglierà un fronte temporalesco sul nord Italia, che interesserà maggiormente Veneto e Lombardia, ma non è escluso che possa portarsi più a est e quindi anche su parte della nostra regione. In seguito tempo instabile per vari giorni