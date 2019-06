Cielo sereno: le previsioni per martedì 4 giugno 2019

martedì 4 giugno - Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, in giornata sui monti e ad est probabile variabilità con possibili locali rovesci o temporali pomeridiani, non esclusi in seguito anche verso pianura e costa. Venti a regime di brezza.

mercoledì 5 giugno - Al mattino cielo da sereno a poco nuvoloso; in giornata sarà probabile variabilità a partire dai monti e dalla fascia orientale con la possibilità di qualche locale rovescio o temporale pomeridiano in eventuale estensione alle altre zone. Venti a regime di brezza.

giovedì 6 giugno - Cielo in genere variabile, con più sole sulla costa e più nubi sui monti, specie Prealpi, dove sarà probabile qualche rovescio o temporale. Venti deboli o moderati da sud sulla costa.

