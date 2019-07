Forte Bora nella notte: le previsioni per giovedì 4 luglio 2019

giovedì 4 luglio - Su tutte le zone nella notte e fino al primo mattino probabili temporali sparsi, localmente anche forti. In giornata cielo sereno o poco nuvoloso e sui monti sarà possibile qualche locale rovescio o temporale al pomeriggio. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora, anche forte nella notte, moderata al mattino, in attenuazione poi durante la giornata.

venerdì 5 luglio - Su tutte le zone cielo in prevalenza sereno con venti a regime di brezza. Sulla zona montana al pomeriggio sarà probabile la formazione di locale nuvolosità, ma con bassa probabilità di temporali.

sabato 6 luglio - Sarà probabile tempo stabile al mattino, in giornata cielo in prevalenza poco nuvoloso ma sarà decisamente più afoso. Probabili temporali in serata. Sulla costa soffierà vento da sud moderato.