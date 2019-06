Cielo sereno: le previsioni per mercoledì 5 giugno 2019

mercoledì 5 giugno - Al mattino cielo da sereno a poco nuvoloso; in giornata sarà probabile maggiore nuvolosità sui monti e saranno probabili locali rovesci o temporali pomeridiani, non esclusi anche sulle altre zone. Sulla costa soffierà vento da sud debole o moderato.

giovedì 6 giugno - Su pianura e costa cielo in genere poco nuvoloso, con più sole verso la costa; sui monti poco nuvoloso al mattino, variabile in giornata con qualche rovescio o temporale. Soffieranno venti moderati da sud sulla costa, da sud-ovest in quota.

venerdì 7 giugno - Su pianura e costa sereno o poco nuvoloso, sui monti variabilità pomeridiana con la possibilità di qualche pioggia locale o rovescio temporalesco più probabile verso il Cadore. Venti deboli da sud sulla costa.

meteo osmer