Meteo Trieste: le previsioni per mercoledì 5 settembre 2018

mercoledì 5 settembre- Cielo in genere sereno o poco nuvoloso e temperature in leggero aumento. Nel pomeriggio non è del tutto escluso qualche isolato rovescio sulle Alpi e qualche temporale sulle Prealpi e sul Carso, che poi potrebbero interessare anche qualche zona di pianura, ma con probabilità molto bassa. Brezza sulla costa.

giovedì 6 settembre - Al mattino tempo soleggiato con cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio in montagna cielo più nuvoloso con probabili rovesci o temporali che poi potranno interessare anche zone di pianura. Sulla costa brezza.

venerdì 7 settembre - Al mattino nuvolosità variabile con qualche pioggia sparsa. Dal pomeriggio nuvoloso con probabili rovesci o temporali. Giornata più fresca e umida.