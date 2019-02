Meteo Trieste: le previsioni per mercoledì 6 febbraio 2019

mercoledì 6 febbraio - Cielo in prevalenza sereno, salvo la possibile presenza di lievi velature ad alta quota. A Trieste soffierà ancora Bora sostenuta, specie al mattino, moderata sulle zone orientali e sul resto della costa. Zero termico intorno a 2000 m circa, ma ci sarà inversione termica, specie nella ore notturne.

giovedì 7 febbraio - Al mattino sereno o poco nuvoloso per la presenza di velature ad alta quota, verso sera probabile aumento della nuvolosità alle quote medio-alte. A Trieste e sulla costa soffierà ancora Bora moderata al mattino, poi in calo. Zero termico in ulteriore risalita fino a 2500 m circa, ma con inversioni termiche.

venerdì 8 febbraio - Di primo mattino cielo variabile, poi poco nuvoloso.