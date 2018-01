sabato 6 gennaio - Cielo in prevalenza coperto con piogge in genere deboli e intermittenti, più continue e moderate a est e sulle Prealpi Giulie, meno probabili a ovest e sul resto della zona montana. Quota neve oltre i 1500 metri circa. Probabili foschie.

domenica 7 gennaio - Cielo coperto con piogge in genere moderate e intermittenti, più continue e abbondanti sulle Prealpi e dal pomeriggio. Quota neve oltre i 1700 m circa; sulle Alpi le precipitazioni saranno in genere deboli come probabilmente anche sulla costa dove sarà possibile qualche fase di tempo migliore. Probabili foschie.

lunedì 8 gennaio- Coperto con piogge da deboli a sud-est ad intense ad ovest e Prealpi. Quota neve sui 1800 m circa, sui 1300-1500 m verso il Cadore. Dalla sera piogge molto intense sulle Prealpi Carniche, intense altrove, meno sulla costa. Vento da est moderato su pianura e costa, da sud sostenuto sui monti.