Maltempo: le previsioni per la Notte dei saldi

sabato 6 luglio - Su tutta la regione al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, in giornata sarà probabile maggiore nuvolosità, specie sui monti e sulle zone orientali. Dal pomeriggio sui monti probabili rovesci temporaleschi, possibili poi in serata anche in pianura, non del tutto esclusi anche sulla costa. Localmente i temporali potranno essere forti. Caldo afoso, specie al pomeriggio. Sulla costa inizialmente venti a regime di brezza, poi probabile vento da sud debole o moderato.

domenica 7 luglio - L'evoluzione meteorologica è incerta, con probabile nuvolosità variabile su tutte le zone e con rovesci e temporali, localmente anche forti, possibili anche già in mattinata. Sulla costa vento da sud-ovest.

lunedì 8 luglio - Tempo instabile, su pianura e costa da poco nuvoloso a variabile, maggiore nuvolosità sulla zona montana. Probabili temporali, specie sulle zone più interne della pianura e zona montana. Temperature in lieve calo. Sulla costa soffierà Bora moderata al mattino ed in serata, brezza durante il giorno

meteo osmer