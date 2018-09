Meteo Trieste: le previsioni per giovedì 6 settembre 2018

giovedì 9 settembre - Al mattino cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio in montagna cielo nuvoloso con probabili rovesci e temporali, possibili poi localmente anche in pianura e, con minore probabilità, sulla costa. Venti a regime di brezza.

venerdì 10 settembre - Cielo in prevalenza nuvoloso con rovesci o temporali sparsi alternati a fasi di tempo migliore. Giornata più fresca e umida.

sabato 11 settembre - Al mattino nuvoloso con Bora sulla costa. In giornata variabilità con qualche rovescio temporalesco prima sui monti poi forse anche su qualche zona di pianura.