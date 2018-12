Nuvolosità variabile: le previsioni per venerdì 7 dicembre 2018

venerdì 7 dicembre - Nuvolosità variabile; di notte e al mattino probabili foschie e nebbie in pianura, specie la bassa, e zona lagunare. In giornata possibili nubi basse ma anche schiarite, mentre verso sera la nuvolosità aumenterà nuovamente; potrà comunque addensarsi ancora qualche nebbia sulla bassa pianura. Nella notte verso sabato piogge e deboli nevicate in genere oltre i 1000 m.

sabato 8 dicembre - Di notte e prima mattina piogge sparse, da deboli a moderate, più abbondanti sulle zone sudorientali della regione. Deboli nevicate oltre gli 800-1000 m circa. Soffierà vento in prevalenza moderato tra nord e nord-est. In giornata miglioramento con schiarite e vento in attenuazione.

domenica 9 dicembre - Cielo in prevalenza variabile.