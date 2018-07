Meteo Trieste: le previsioni per sabato 7 luglio 2018

Sulla regione affluiranno in quota fino a sabato mattina correnti umide settentrionali, in seguito saranno più secche e stabili. Domenica e lunedì sull'Europa orientale arriverà aria un po' più fresca in quota, che interesserà molto marginalmente i settori più a est della regione.