Cielo nuvoloso e qualche breve pioggia: le previsioni per giovedì 6 marzo 2019

giovedì 7 marzo - Sui monti cielo coperto con piogge abbondanti o localmente intense, in quota vento sostenuto da sud e neve oltre i 1500 m circa. In pianura cielo nuvoloso o coperto con piogge moderate e possibili locali nebbie di notte. Sulla costa cielo in prevalenza nuvoloso con vento di Scirocco da moderato a sostenuto e qualche breve pioggia in giornata.

venerdì 8 marzo - Sulla costa cielo in genere poco nuvoloso con vento moderato dal mare di pomeriggio, in pianura variabile con possibili foschie o nebbie notturne. Sui monti in prevalenza coperto con precipitazioni intermittenti deboli o moderate e quota neve oltre i 1200 m circa.

sabato 9 marzo - Cielo variabile su pianura e costa, nuvoloso sui monti, specie Prealpi Giulie, dove sarà più probabile qualche debole precipitazione. Possibili nebbie di notte e al mattino in pianura, sulla costa vento soffierà vento dal mare moderato.

previsioni Osmer