lunedì 8 gennaio - Cielo coperto con piogge in genere moderate, più abbondanti e continue sulle Prealpi Carniche e in Carnia e più deboli e intermittenti verso est, a sud-est potrebbe anche non piovere. Sulla costa soffierà Bora moderata. La quota neve sarà intorno ai 1800 m.

martedì 9 gennaio- Al mattino sui monti precipitazioni intense o molto intense con quota neve in calo dai 1800 m della notte ai 1200 m della mattinata, venti forti da sud e possibili temporali; piogge abbondanti in pianura e moderate sulla costa dove soffierà Scirocco sostenuto. Dal pomeriggio nuvolosità variabile con residue precipitazioni, specie sui monti, con neve oltre i 1000 m circa.

mercoledì 10 gennaio- Miglioramento con cielo poco nuvoloso o variabile; possibili nebbie di notte e al mattino sulla bassa pianura. Temperature minime in diminuzione rispetto ai giorni precedenti.