Rovesci e temporali: le previsioni per lunedì 8 luglio 2019

lunedì 8 luglio - Su tutta la regione sarà probabile al mattino cielo da poco nuvoloso a variabile, in giornata maggiore nuvolosità con rovesci e temporali sparsi, specie nel pomeriggio, con piogge da moderate ad abbondanti, localmente anche intense. Possibile qualche locale temporale forte. Venti a regime di brezza, in serata Bora moderata sulla costa.

martedì 9 luglio - Su tutta la regione sarà probabile al mattino cielo da poco nuvoloso a variabile, in giornata maggiore nuvolosità con rovesci e temporali sparsi, specie nel pomeriggio. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora moderata al mattino ed in serata, in giornata venti a regime di brezza.

mercoledì 10 luglio - Cielo in prevalenza poco nuvoloso, probabilmente variabile sui monti al pomeriggio. L'atmosfera sarà più secca dei giorni precedenti. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora da moderata a sostenuta al mattino, in attenuazione poi nel pomeriggio.

previsioni osmer