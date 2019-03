Cielo nuvoloso: le previsioni per venerdì 8 marzo

venerdì 8 marzo - Sulla costa cielo in genere poco nuvoloso con vento debole o moderato da sud di pomeriggio; in pianura variabile con possibili foschie o locali nebbie notturne; sui monti in prevalenza coperto con precipitazioni intermittenti deboli o moderate e quota neve oltre i 1200 - 1400 m.

sabato 9 marzo - Su pianura e costa cielo in genere poco nuvoloso con vento da sud debole o moderato; possibili foschie notturne. Sui monti variabile o localmente nuvoloso.

domenica 10 marzo - Cielo in prevalenza coperto con foschie con bassa probabilità di qualche debole precipitazione locale.