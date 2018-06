Meteo Trieste: le previsioni per sabato 9 giugno 2018

sabato 9 giugno - Al mattino sarà probabile tempo instabile con possibili rovesci sparsi; in giornata su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulla zona montana variabile e saranno possibili ancora locali rovesci o temporali. Nella notte e di primo mattino sulla costa soffierà Bora da moderata a sostenuta, in giornata venti sostenuti a regime di brezza

domenica 10 giugno - Su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso e farà più caldo rispetto ai giorni precedenti; sulla zona montana cielo poco nuvoloso al mattino, variabile al pomeriggio con la possibilità di qualche temporale, più probabile sulle zone più interne della Carnia, a Sappada ed in genere verso il Cadore. Venti a regime di brezza.

lunedì 11 giugno - Al mattino in prevalenza poco nuvoloso, poi variabile sui monti e successivamente aumento della nuvolosità anche in pianura. Possibili rovesci e temporali nel pomeriggio a partire dalla zona montana, in successiva estensione poi anche alla pianura. Caldo afoso con venti a regime di brezza o da sud-ovest sulla costa.