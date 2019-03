Tempo stabile: le previsioni per sabato 9 marzo 2019

sabato 9 marzo - Su pianura e costa cielo da poco nuvoloso a variabile con vento da sud debole o moderato; possibili foschie o locali banchi di nebbia notturni. Sui monti variabile o localmente nuvoloso.

domenica 10 marzo - Su tutta la regione cielo in prevalenza nuvoloso, con qualche schiarita più probabile sulla costa e sui monti in quota. Non si esclude qualche locale e debole pioggia. Sulla costa soffierà vento da sud moderato, specie di pomeriggio. Possibili foschie o qualche banco di nebbia notturno in pianura.

lunedì 11 marzo - Su pianura e costa nuvoloso al mattino, in giornata rovesci e qualche temporale, poi schiarite a partire da ovest con Bora sulla costa; più freddo dalla sera. Sui monti cielo variabile al mattino, sereno dal pomeriggio con venti freddi e sostenuti in quota da nord o nord-ovest.

Meteo Osmer