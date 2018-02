Cielo da nuvoloso a coperto, possibili precipitazioni

Venerdì 9 febbraio

Cielo da nuvoloso a coperto con la possibilità di qualche debole precipitazione locale; quota neve oltre i 500 m. Possibile anche qualche temporanea schiarita. Previsione incerta.

Sabato 10 febbraio

Prevalenza di bel tempo con cielo in genere sereno sulla costa, dove soffierà Bora moderata, poco nuvoloso o localmente variabile sui monti e in pianura.



Domenica 11 febbraio

Prevalenza di bel tempo; freddo di notte sulla zona montana e gelate in pianura.



Lunedì 12 febbraio

Cielo coperto con precipitazioni moderate; quota neve attorno ai 400 m circa; sulla costa soffierà Bora.