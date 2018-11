In entrata Borino, le previsioni per domani venerdì 2 Novembre

Venerdì 2 Novembre

Di primo mattino in pianura saranno possibili locali foschie o nebbie, in giornata cielo in prevalenza coperto con piogge sparse intermittenti in genere moderate, ma che localmente potrebbero essere abbondanti. Non è del tutto esclusa la possibilità di qualche rovescio temporalesco. In serata sulla costa inizierà a soffiare Borino.

Sabato 3 Novembre

Nella notte piogge moderate, anche abbondanti sulle zone occidentali, poi durante la mattinata miglioramento su tutte le zone, con cielo variabile. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora moderata, specie alla sera.

Domenica 4 Novembre

Cielo in prevalenza poco nuvoloso con Bora moderata sulla costa. Sul Tarvisiano sarà possibile maggiore nuvolosità.