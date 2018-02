Giornata gelida con Bora forte e possibili nevicate sul Carso

Lunedì 26 febbraio

Giornata gelida. Di primo mattino cielo sereno o poco nuvoloso. In mattinata aumento della nuvolosità, specie su pianura e costa dove a tratti potrà essere anche coperto. Soffierà Bora forte sulla costa, moderata in pianura, sostenuta in quota. Sul Carso più orientale e sulle Giulie non è esclusa qualche breve sfiocchettata.

Martedì 27 febbraio

Su tutta la regione nuvolosità variabile. Giornata gelida con Bora moderata su pianura e costa.

Mercoledì 28 febbraio

Sereno o poco nuvoloso per qualche velatura. Temperature minime estremamente basse per la stagione.

Giovedì 29 febbraio

Cielo coperto su pianura e costa, nuvoloso in montagna. Dal tardo pomeriggio probabili nevicate diffuse ad iniziare da pianura e costa.