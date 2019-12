Torna il bel tempo: le previsioni per lunedì 23 dicembre

Cielo sereno

Lunedì 23 settembre, secondo Osmer, al mattino variabilità per velature anche consistenti, dal pomeriggio sereno o poco nuvoloso. Di notte e primo mattino possibili nebbie in pianura e nelle valli. Vento sostenuto da nordovest in quota.

Cielo nuvoloso

Martedì 24 settembre al mattino poco nuvoloso per velature, in giornata variabile per il passaggio di nubi più consistenti.

Cielo sereno

Mercoledì 25 settembre cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sui monti. Venti deboli di brezza. Zero termico a 2000 metri e vento sostenuto da nordovest ad alta quota.