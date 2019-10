Temperature in calo, le previsioni del tempo per lunedì

Nella notte possibile qualche locale debole pioggia al confine con il Veneto. Di primo mattino nubi residue su bassa pianura e costa, ampie schiarite sul resto della regione; in giornata cielo in genere sereno o poco nuvoloso con persistenza di cielo più nuvoloso sul Tarvisiano. Soffierà Bora moderata, anche sostenuta sulla costa.

Martedì 8 ottobre

Di primo mattino possibili locali nubi basse; poi cielo in prevalenza sereno. Dal pomeriggio sulla fascia prealpina più vicina alla pianura possibile ancora cielo variabile. Sulla costa al mattino soffierà Bora moderata, nel pomeriggio brezza.

Mercoledì 9 ottobre

Sui monti cielo in prevalenza coperto, in pianura nuvoloso, sulla costa da poco nuvoloso a variabile. Dal pomeriggio deboli piogge sparse sulle Prealpi e in Carnia. In serata piogge diffuse su tutta la regione deboli o moderate ad ovest, più abbondanti ad est. Sulla costa soffierà vento da sud.