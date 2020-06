Torna la pioggia, le previsioni del tempo per i prossimi giorni

Per la giornata di domenica 14 giugno l'osmer prevede nuvolosità variabile con rovesci o temporali sparsi alternati a fasi di tempo migliore. Le piogge sulla costa e in pianura potrebbero essere più probabili di notte e al mattino e poi nuovamente verso sera, in montagna e sulla pedemontana nel pomeriggio, la previsione rimane tuttavia in parte incerta.

Inizio della settimana

Per lunedì 15 giugno invece è previsto cielo da nuvoloso a coperto con piogge sparse in genere deboli. Possibile anche qualche temporale, più probabile su costa e zone orientali.

Martedì 16 giugno

Nuvolosità variabile con tempo migliore al mattino e la possibilità di qualche rovescio o temporale nel pomeriggio, più probabile su pianura e costa.