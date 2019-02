Le previsioni del tempo per domani

Domani ci sarà cielo in prevalenza sereno con temperature miti di giorno ovunque. Su bassa pianura e costa, specie la fascia lagunare, probabili nebbie notturne e nubi basse che potrebbero persistere in parte anche durante il giorno.

Lunedì 18 febbraio

Su alta pianura, zone collinare e montana cielo sereno e temperature diurne miti, su bassa pianura e costa probabili nebbie e nubi basse che potrebbero persistere anche durante il giorno.

Martedì 19 febbraio

Dalla costa alle Prealpi cielo nuvoloso o coperto per nubi basse con foschie e nebbie localmente persistenti anche di giorno; possibili pioviggini. Sulla fascia alpina maggiore presenza di sole. Zero termico in lieve calo a 2500 m.