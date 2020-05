Nuvole in cielo e Bora, le previsioni del tempo per domani

Per la giornata di domani 19 maggio l'Osmer prevede cielo in prevalenza nuvoloso con Bora sostenuta sulla costa, specie a Trieste al mattino, moderata in pianura. Possibili piogge sparse in genere deboli o moderate, più probabili e frequenti sui monti, ma avremo anche qualche schiarita specie su pianura e costa. La previsione è incerta.

Mercoledì 20 maggio

Cielo da poco nuvoloso a variabile; non si esclude qualche breve pioggia locale. Sulla costa e zone orientali soffierà Bora moderata.

Giovedì 21 maggio

Infine per il quarto giorno della settimana avremo cielo in genere sereno o poco nuvoloso, in pianura farà relativamente caldo di pomeriggio. Venti di brezza.