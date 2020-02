Piogge deboli e scirocco per l'ultimo di Carnevale, il meteo per domani

Per la giornata di martedì 25 febbraio l'Osmer prevede tempo umido con cielo coperto, foschie, pioviggini e possibili nebbie. In giornata piogge in genere deboli, più probabili e continue sulle Prealpi e ad est. Nel Tarvisiano l'aria sarà in genere meno umida e il cielo nuvoloso. Dalla sera sulla costa soffierà vento da sud da moderato a sostenuto e le precipitazioni sui monti si intensificheranno.

Mercoledì delle Ceneri

Previsioni con cielo in prevalenza nuvoloso con precipitazioni in genere moderate ad ovest, abbondanti ad est, alternate a fasi di tempo migliore. Quota neve oltre 600 m circa. Possibile anche qualche temporale. Al mattino possibili nebbie in pianura e vento sostenuto da ovest sulla costa; mentre in giornata e in serata soffieranno venti da moderati a sostenuti di Bora.

Giovedì 27 febbraio

Per giovedì infine l'Osmer prevede cielo poco nuvoloso al mattino, nuvolosità variabile dal pomeriggio. Vento freddo, da moderato a sostenuto da ovest in quota.