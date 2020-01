Freddo e nuvoloso, le previsioni per il fine settimana

Per la giornata di domani 3 gennaio l'Osmer prevede cielo poco nuvoloso al mattino, variabile nel pomeriggio per il passaggio di velature in quota che a tratti potranno essere anche consistenti. Sulle zone occidentali di bassa pianura e costa possibili nebbie o nubi basse. Temperature relativamente miti in quota con inversioni termiche di notte nelle valli.

Sabato 4 gennaio

Inizio del fine settimana all'insegna del cielo poco nuvoloso. Di notte e al mattino sulle zone occidentali di bassa pianura e costa possibili nebbie o nubi basse, sui monti inversione termica. In tarda serata soffierà vento sostenuto da nord in quota con zero termico in calo, qualche raffica di Foehn anche a fondovalle e Bora moderata sulla costa.

Domenica 5 gennaio

Vigilia dell'Epifania con cielo in prevalenza sereno. Nella notte soffierà vento sostenuto da nord in quota con qualche raffica di Foehn in alcuni fondovalle. Sulla costa soffierà Borino o Bora moderata in attenuazione nelle ore centrali. Zero termico a 1200 - 1550 metri circa. Le temperature minime saranno in serata.