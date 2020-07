Massime di 30 gradi e sole, il meteo per la prima domenica di luglio

Per la prima domenica di luglio l'Osmer prevede tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Sulla costa al mattino possibile Borino poi venti a regime di brezza. Nel pomeriggio, in montagna specie sulle creste, sarà possibile la formazione di modesta nuvolosità cumuliforme.

Lunedì 6 luglio

Al mattino e probabilmente per gran parte della giornata cielo sereno o poco nuvoloso con venti di brezza. Dal pomeriggio-sera dapprima sui monti e successivamente in nottata anche sulle altre zone, saranno probabili rovesci e temporali, con piogge localmente abbondanti.

Martedì 7 luglio

Nella notte saranno probabili rovesci e temporali con piogge anche abbondanti, al mattino cielo nuvoloso con possibili piogge sparse in genere moderate, nel pomeriggio miglioramento con schiarite. Soffierà Bora da sostenuta a forte sulla costa, moderata in pianura. Farà più fresco con un netto calo delle temperature massime.