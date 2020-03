Cielo nuvoloso, le previsioni per giovedì 5 marzo

Cielo nuvoloso

Giovedì 5 marzo, secondo le previsioni meteo Osmer, al mattino cielo da poco nuvoloso a variabile, poi in giornata progressivo aumento della nuvolosità. In serata e soprattutto nella notte probabili piogge sparse, inizialmente deboli o moderate, successivamente più abbondanti, nevicate in montagna oltre i 600-800 m circa.

Pioggia

Nella notte di venerdì 6 marzo, precipitazioni da abbondanti ad intense, specie su bassa pianura e costa, soffierà vento da sud da sostenuto a forte sulla costa, dove saranno possibili mareggiate e forse anche acqua alta; sulla zona montana nevicate abbondanti oltre i 600 m circa, specie su Prealpi e Alpi Giulie. In giornata cielo in prevalenza nuvoloso, ma con probabile cessazione delle precipitazioni ed attenuazione del vento già in mattinata. In serata Bora moderata sulla costa e sulle zone orientali.

Cielo coperto e Bora moderata al mattino

Sabato 7 marzo cielo da nuvoloso a coperto con Bora moderata sulla costa al mattino, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Nel pomeriggio probabile miglioramento con cielo variabile.