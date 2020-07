Bel tempo al mattino, poi previsti peggioramenti: il meteo per l'inizio settimana

Nella giornata di domani 6 luglio l'Osmer prevede al mattino e probabilmente per gran parte della giornata cielo sereno o poco nuvoloso con venti di brezza e sarà caldo. Dal pomeriggio-sera dapprima sui monti e successivamente in serata anche sulle altre zone, saranno molto probabili dei temporali con piogge abbondanti, localmente anche intense. Possibili temporali forti. In serata e nella notte, al seguito dei temporali, affluirà vento forte da nord o nord-est, specie sulla costa, poi Bora sostenuta.

Martedì 7 luglio

Nella notte saranno molto probabili dei temporali con piogge abbondanti, localmente anche intense, con possibili temporali forti e vento forte da nord o nord-est. Al mattino rapido miglioramento con cielo sereno o poco nuvoloso e soffierà Bora sostenuta sulla costa. In giornata tempo stabile, atmosfera secca e temperature gradevoli, con Bora in attenuazione.

Mercoledì 8 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio sarà possibile cielo variabile sulla zona montana, ma con bassa probabilità di rovesci o temporali. Sulla costa soffierà Bora moderata al mattino, in giornata venti a regime di brezza.