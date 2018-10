Da domani torna la Bora, le previsioni per lunedì 8 ottobre 

Domani lunedì 8 ottobre

Al mattino cielo nuvoloso o coperto con piogge residue specie ad est e forse qualche rovescio sulla costa; dal pomeriggio graduale miglioramento con schiarite ma l'atmosfera nei bassi strati rimarrà umida.

Martedì 9 ottobre

Su pianura e costa di notte e prima mattina possibili foschie o locali banchi di nebbia; in giornata cielo poco nuvoloso. Sui monti cielo in genere variabile e sarà possibile qualche locale rovescio pomeridiano, non escluso anche sulle zone orientali di pianura e costa. Dalla sera sulla costa soffierà Borino.

Mercoledì 10 ottobre

Su pianura e costa cielo in prevalenza sereno, sui monti da poco nuvoloso a localmente variabile con qualche nube bassa di prima mattina. Sulla costa soffierà Borino.