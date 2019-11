Pioggia al mattino, miglioramento in giornata: le previsioni per sabato

Pioggia e temporali al mattino

Di notte e al mattino di sabato 9 novembre possibili precipitazioni residue, localmente anche temporalesche, più probabili a est; in giornata miglioramento con cielo in genere poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sui monti dove si potrà avere ancora qualche breve precipitazione locale. Possibile qualche nebbia notturna in pianura e nelle valli.

Cielo poco nuvoloso al mattino, sereno in giornata

Secondo Osmer, domenica 10 novembre è previsto un cielo poco nuvoloso o variabile a est al mattino. In giornata cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le zone.

Cielo sereno

Lunedì 11 novembre cielo in genere sereno al mattino, variabile dal pomeriggio. Bora moderata sulla costa.