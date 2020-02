Cielo poco nuvoloso, le previsioni per il weekend di Carnevale

Sabato e domenica cielo poco nuvoloso

Sabato 22 febbraio, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza poco nuvoloso per velature. In serata possibili banchi di nebbia in pianura.

Domenica 23 febbraio, in montagna cielo poco nuvoloso per velature, in quota temperature alte per il periodo con zero termico oltre i 3000 metri; su pianura e costa possibili nebbie di notte e di primo mattino, variabile in giornata per nubi basse.

Cielo variabile

Lunedì 24 febbraio cielo variabile sia per il passaggio di velature che per la formazione di nubi basse. Zero termico in calo al mattino a 2300 metri, poi nuovamente sopra i 3000.