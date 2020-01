Poco nuvoloso e temperature basse, il meteo per domani

Per la giornata di domani giovedì 9 gennaio l'Osmer prevede cielo in genere poco nuvoloso con temperature relativamente miti in quota. Lo zero termico si manterrà ancora oltre i 3000 m, ma con inversione termica notturna e gelate nelle valli ed in pianura.

Venerdì 10 gennaio

Per l'ultimo giorno della settimana lavorativa avremo su costa, pianura e fino alle Prealpi persistenza di nubi basse, nebbie e foschie, mentre sulle zone montane più interne, specie in alta Carnia e nel Tarvisiano tempo migliore con cielo sereno o poco nuvoloso.

Sabato 11 gennaio

Per sabato invece torna il cielo in prevalenza sereno, con al mattino possibili foschie o nebbie sulla bassa pianura, specie a ovest verso il Veneto; in giornata infine inizierà a soffiare Bora moderata sulla costa e zone orientali.