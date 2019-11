Cielo sereno, le previsioni per domenica 10 novembre

Bel tempo

Per domenica 10 novembre, secondo Osmer, è previsto cielo in genere sereno o poco nuvoloso; di notte e al mattino possibile qualche nebbia in pianura e nelle valli, specie nel Tarvisiano. Temperature minime in diminuzione in pianura e sulla zona montana.

Cielo coperto e deboli piogge

Sempre secondo Osmer, nella notte di lunedì 11 è previsto cielo sereno, ma in mattinata inizierà a coprirsi a partire dalla costa verso i monti e nel pomeriggio si avranno deboli piogge a partire dalla costa, in estensione in serata fino ai monti. Sulla costa soffierà Bora moderata.

Bora sostenuta e pioggia

Martedì 12 novembre cielo coperto con piogge in genere moderate; soffierà Bora sostenuta sulla costa, moderata in pianura. Quota neve oltre i 1500 m circa. Nella notte verso mercoledì precipitazioni abbondanti, quota neve in calo verso i 1000 m, Bora forte sulla costa, sostenuta sul resto della regione.