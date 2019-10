Cielo nuvoloso e pioggia al mattino: le previsioni per domenica

Domenica 20 ottobre - Su pianura e costa nuvolosità variabile con prevalenza di nubi e forse qualche pioggia al mattino e qualche schiarita più probabile nel pomeriggio; sulla costa vento moderato da sud. Sui monti cielo in prevalenza nuvoloso con la possibilità di qualche pioggia in genere debole. Probabili foschie e possibili locali nebbie di notte.

Lunedì 21 ottobre - Su pianura e costa nuvolosità variabile con foschie e forse qualche banco di nebbia notturno. Sui monti cielo nuvoloso con possibili schiarite. Su tutte le zone non si esclude qualche debole pioggia, più probabile in genere verso ovest.

Martedì 22 ottobre - Cielo in genere poco nuvoloso, possibili nebbie di notte e al mattino specie in pianura; temperature diurne piuttosto alte per il periodo.