Cielo nuvoloso e Borino, le previsioni per giovedì 14 novembre 2019

Cielo nuvoloso e Borino

Secondo Osmer, giovedì 14 novembre è previsto cielo da poco nuvoloso a variabile con probabili maggiori schiarite sui monti in quota, specie in Carnia. Possibili locali foschie in pianura nelle ore notturne e lieve Borino sulla costa.

Pioggia e Scirocco

Per venerdì 15 novembre, cielo coperto con piogge da abbondanti ad intense, probabilmente anche temporalesche su pianura e costa. Nevicate abbondanti sui monti, inizialmente fino a 1300 m circa, poi in giornata quota neve in innalzamento fino a 1600-1800 m circa, oltre 2000 m sulle Prealpi. Soffierà Scirocco sostenuto sulla costa, specie al pomeriggio e vento da sud-est sostenuto anche in quota. Sulla costa probabili mareggiate e acqua alta.

Pioggia e Bora moderata

Evoluzione incerta sabato 16 novembre: sarà probabile cielo nuvoloso al mattino, piogge anche abbondanti nel pomeriggio-sera e neve sui monti oltre i 1300-1600 m circa; sulla costa Bora moderata.