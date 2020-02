Cielo sereno e vento, le previsioni per giovedì 6 febbraio

Cielo sereno e vento

Giovedì 6 febbraio, secondo le previsioni Osmer, cielo sereno o poco nuvoloso con probabili gelate notturne su gran parte della regione. Nella notte sarà possibile ancora vento sostenuto da nord o nord-est, in decisa attenuazione poi al mattino. Sul Tarvisiano possibile ristagno di nubi basse a fondovalle, nelle ore notturne ed al mattino.

Cielo sereno e Borino in serata

Venerdì 7 febbraio cielo in prevalenza sereno con gelate notturne su gran parte della regione; in giornata sarà possibile la presenza di lievi velature ad alta quota. Sulla costa e sulle zone orientali probabilmente soffierà Borino in serata.

Cielo sereno, umido sulla costa

Sabato 8 febbraio Cielo in prevalenza sereno con inversione termica. In serata su bassa pianura e costa sarà probabilmente un po' più umido, con la possibile la formazione di foschia.