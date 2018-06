Meteo Trieste: le previsioni per giovedì 21 giugno

Un vasto anticiclone interessa l'Europa centro meridionale. Tra giovedì sera e venerdì mattina una saccatura in passaggio sulla Germania lambirà le Alpi orientali ed un fronte freddo interesserà la regione. Successivamente affluiranno correnti settentrionali più fresche.

Giovedì 21 giugno

Cielo in prevalenza sereno. Dal pomeriggio afa in pianura, dalla sera anche sulla costa. In giornata aumento della nuvolosità in montagna dove sarà possibile qualche temporale che poi dalla sera potrà interesserà anche pianura e costa ed essere anche forte. Sulla costa soffierà brezza anche sostenuta nel pomeriggio.

Venerdì 22 giugno

Nella notte e di mattina piogge e temporali diffusi sulla regione, forse anche forti. In mattinata rapido miglioramento sui monti e poi dal primo pomeriggio anche su pianura e costa dove soffierà Bora sostenuta. Sui monti nel pomeriggio possibili nuovamente locali rovesci. Farà decisamente più fresco.

Sabato 23 giugno

Al mattino sereno e fresco con Bora sostenuta. In giornata cielo da variabile a poco nuvoloso sui monti e in pianura, sereno sulla costa con venti di brezza. Sui monti possibile qualche locale rovescio pomeridiano al confine con il Cadore.

Domenica 24 giugno

Nuvolosità variabile. Sui monti non è esclusa del tutto qualche isolata e breve pioggia pomeridiana. Sulla costa soffierà Borino di mattina e di sera, brezza di giorno. Giornata ancora relativamente fresca.