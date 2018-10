Meteo Trieste: le previsioni per giovedì 4 ottobre 2018

giovedì 4 ottobre- Bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Soffierà Bora moderata su pianura e costa.

venerdì 5 ottobre- Bel tempo con cielo in prevalenza sereno su tutta la regione; Bora moderata al mattino sulla costa, in calo di pomeriggio. In serata possibile aumento della nuvolosità.

sabato 6 ottobre - Bel tempo con cielo in prevalenza sereno su tutta la regione; Bora moderata al mattino sulla costa, in calo di pomeriggio. In serata possibile aumento della nuvolosità.