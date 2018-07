Meteo Trieste: le previsioni per martedì 10 giugno 2018

martedì 10 luglio- Al mattino su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulla zona montana variabile. In giornata sui monti nuvoloso con probabili rovesci o temporali sparsi, che in serata inizieranno ad interessare anche la pianura. Nella notte possibili temporali localmente anche forti su tutte le zone. Venti a regime di brezza, moderati da sud nel pomeriggio-sera.

mercoledì 11 luglio- Tempo decisamente instabile con cielo in prevalenza nuvoloso e probabili piogge intermittenti anche abbondanti e temporali localmente forti su tutte le zone. Le piogge probabilmente saranno più insistenti, nel corso della giornata, sulla pianura e sulla costa orientale.

giovedì 12 luglio- Condizioni di variabilità con possibili rovesci sparsi e qualche temporale su tutte le zone, specie al pomeriggio.