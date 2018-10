Meteo Trieste, le previsioni per martedì 23 ottobre

Un robusto anticiclone interessa l'Europa occidentale e favorisce, sulla regione, l'afflusso di correnti settentrionali secche e stabili. Mercoledì l'afflusso di correnti settentrionali sulle Alpi in quota sarà piuttosto marcato, causato dalla discesa di una depressione da nord verso i Balcani.

Martedì 23 ottobre

Al mattino cielo in prevalenza sereno con Bora moderata sulla costa, specie a Trieste; in giornata cielo da poco nuvoloso a variabile per velature anche spesse ad alta quota e la Bora sarà in decisa attenuazione.

Mercoledì 24 ottobre

Cielo sereno o poco nuvoloso per possibili velature. Sui monti, specie in quota sarà probabile vento sostenuto da nord o nord-ovest, con possibili raffiche localmente anche forti.

Giovedì 25 ottobre

Dalla costa alle Prealpi nuvolosità variabile per la presenza d'aria umida negli strati medio bassi dell'atmosfera, non sarà del tutto esclusa la possibilità di qualche locale e debole pioggia, specie in pianura. Sulle zone più interne della Carnia e nel Tarvisiano tempo migliore con cielo poco nuvoloso.

Venerdì 26 ottobre

Dalla costa alle Prealpi cielo da nuvoloso a coperto con probabili piogge sparse, specie in serata. Sulla zona montana da variabile a nuvoloso. Sulla costa inizierà a soffiare vento da sud o sud-ovest, debole o moderato.