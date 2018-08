Meteo Trieste: le previsioni per martedì 28 agosto 2018

Mercoledì 28 agosto - Bel tempo con cielo in prevalenza sereno, probabilmente poco nuvoloso sui monti per la presenza di modesta nuvolosità pomeridiana. Sulla costa al mattino soffierà Borino, poi in giornata venti a regime di brezza. Temperature in ulteriore aumento specie durante il giorno.

mercoledi 29 agosto - Al mattino cielo sereno con Borino sulla costa, dal pomeriggio poco nuvoloso o variabile per nubi ad alta quota e venti a regime di brezza.

giovedi 30 agosto - Al mattino cielo poco nuvoloso, in giornata nuvolosità variabile e saranno possibili locali rovesci o temporali. Venti a regime di brezza.