Nuvolosità variabile con foschie: le previsioni per lunedì 21

lunedì 21 ottobre - Su pianura e costa nuvolosità variabile con foschie. Sui monti cielo nuvoloso. Saranno probabili comunque schiarite. Su tutte le zone non si esclude qualche debole pioggia, più probabile in genere verso ovest. In serata o nella notte probabili nebbie su bassa pianura e zona lagunare.

martedì 22 ottobre - Cielo in prevalenza poco nuvoloso. Nelle ore notturne probabili nebbie su bassa pianura e zona lagunare. Temperature massime miti per il periodo.

mercoledì 23 ottobre - Cielo sereno o poco nuvoloso con foschie e nebbie notturne specie in pianura.

meteo Osmer