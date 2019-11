Piogge da abbondanti a intense: le previsioni per martedì 5 novembre

martedì 5 novembre - Cielo in prevalenza coperto con piogge da abbondanti a intense. Possibili locali piogge molto intense e temporalesche sulla fascia orientale. In quota soffierà vento da sud o sud-ovest sostenuto. Su costa e zone orientali Scirocco sostenuto che girerà a Libeccio in serata.

mercoledì 6 novembre - Cielo da nuvoloso a coperto con possibili rovesci temporaleschi, più frequenti sulla fascia orientale. In montagna possibile qualche nevicata fino a 1400 metri circa. Foschie notturne in pianura.

giovedì 7 novembre - Cielo variabile. Sarà ancora possibile qualche breve e debole pioggia sparsa, più probabile sulle zone orientali. Venti deboli. Zero termico a 1700 metri circa.