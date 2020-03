Raffiche di Bora oltre i 100 km orari, il meteo per domani 22 marzo

Domenica 22 marzo di notte e al mattino cielo coperto con deboli nevicate sui monti oltre i 500 metri circa. Dal pomeriggio variabile con la possibilità di qualche locale rovescio. Soffierà Bora sostenuta in pianura, forte sulla costa, molto forte dalla sera a Trieste con raffiche oltre i 100 km orari. Vento forte e freddo anche in quota. Le temperature minime saranno raggiunte in serata.

Cielo sereno e Bora

Lunedì 23 marzo cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Soffierà Bora sostenuta sulla costa, moderata in pianura. Le temperature minime saranno raggiunte in tarda serata con gelate diffuse ma farà freddo anche di giorno, specie in montagna.

Martedì 24 marzo

Cielo da variabile a nuvoloso. Sul Carso sarà possibile qualche spolverata di neve nel pomeriggio-sera. Di notte possibili gelate in pianura nelle zone riparate dal vento. Soffierà Bora moderata e fredda in pianura, sostenuta sulla costa. Vento da nord est freddo e sostenuto anche in quota.

