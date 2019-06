Fino a 32 gradi sulla costa, le previsioni per l'ultimo giorno di giugno

Per la giornata di domani si prevede bel tempo con cielo in prevalenza sereno e venti di brezza sulla costa. Giornata calda specie di pomeriggio in pianura. Verso sera possibile qualche velatura in quota.

Lunedì 1 luglio

Luglio porterà cielo sereno o poco nuvoloso con qualche velatura in quota. Caldo un po' più afoso in pianura di pomeriggio mentre sulla costa la brezza mitigherà la calura. Sulle zone più occidentali di Alpi e Prealpi Carniche non è escluso qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano.

Martedì 2 luglio

Infine per la seconda giornata di luglio si prevede nuvolosità variabile in montagna con piogge e temporali, in genere poco nuvoloso su pianura e costa con la possibilità di qualche temporale. Temperature massime in leggera diminuzione ma in pianura farà ancora caldo.